Sky Brown quase morreu aos 11 anos; veja grave acidente com skate

Sky Brown - Foto: Reprodução / Redes sociais

A brasileira Dora Varella ficou sem medalha no skate park feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, ao terminar a final disputada nesta terça-feira (6) na quarta colocação, atrás da britânica Sky Brown.

A medalha de ouro foi para a australiana Arisa Trew (93.18), com a prata para a japonesa Cocona Hiraki (92.63) e o bronze para a Sky Brown (92.31), que repetem suas posições no pódio de três anos atrás no Japão.



A skatista britânica entrou para a história das Olimpíadas com o resultado. No entanto, o que poucas pessoas sabiam é que ela quase morreu aos 11 anos.

Sky Brown sofreu um grave acidente durante um treino de skate apenas um ano antes das Olimpíadas de Tóquio.

O acidente causou fratura no crânio e outras partes do corpo, além de ferimentos em órgãos fitais. Veja momento do acidente:

Após o período no hospital, em quadro de saúde delicado, ela se recuperou e ainda conseguiu participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio.