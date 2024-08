Uniforme do Brasil nas Olimpíadas é criticado e vira meme

- Foto: Divulgação/COB

Os uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 viraram alvo de críticas, memes e comparações nas redes sociais.

Até a cantora Anitta entrou na onde de críticas sobre o uniforme que será usado em Paris.

"Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta", desabafou", disse a cantora.

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei e medalhista de bronze em Atlanta 1996, foi outro nome que fez questão de ir para as redes sociais mostrar a decepção com os uniformes da delegação brasileira.



"O que é isso aqui? Isso é do Brasil? Gente, isso não é do Brasil, não. Estão mentindo. Péssimo gosto... acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Horrível", criticou.

Veja alguns dos memes das redes:

A humilhação vai ser tão grande meu pai do céu https://t.co/3X6FBaapd7 pic.twitter.com/dSZ7Fm9m8w — Bic Müller  (@bicmuller) July 10, 2024

Eu achei que era meme esse uniforme do Brasil para as olimpíadas pic.twitter.com/kG5ad9didv — Tamaiara Viana Petri (@hmtroxa) June 19, 2024