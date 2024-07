Vai abandonar o boxe olímpico? Bia Ferreira revela planos após Paris

Bia Ferreira é a atual campeã do mundo - Foto: Matchroom/ CBBoxe

Baiana de Salvador, Beatriz Ferreira concedeu entrevista ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 8, onde comentou sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris e a força do boxe estadual, parabenizando Robson Conceição, que garantiu o cinturão neste fim de semana. Assim, agora a Bahia conta com dois campeões mundiais de forma simultânea: Bia e 'O Brabo'.

“Eu estou muito feliz pela conquista do Robson. Eu acho que ele é um atleta referência de determinação e persistência, ele é muito guerreiro, não desistiu apesar dos obstáculos e dessa vez ele conseguiu o resultado tão esperado. Eu queria estar comemorando com ele, sei que tá todo mundo em Salvador em cima do trio. Ele merece e tenho certeza que terá muito mais conquistas”, declarou Bia Ferreira.

Esta foi a quarta tentativa do baiano de se tornar campeão mundial | Foto: Divulgação/WBC

Na continuidade, a pugilista projetou a sua carreira após os Jogos. Em busca do primeiro ouro olímpico, a soteropolitana anunciou que fará uma pausa nas disputas do boxe olímpico, focando totalmente na modalidade profissional, esta que é a atual campeã do mundo e detentora do cinturão. A conquista ocorreu no dia 27 de abril, contra a argentina Yanina Lescano.

“Eu estou no finzinho do boxe Olímpico, assim espero. Está tudo planejado, mas eu sempre falo que o universo tem um plano e eu vou seguir o que ele quiser. Porém, o planejamento é de encerrar após os Jogos, se Deus quiser será com chave de ouro para poder focar só no profissional”, disse a baiana.

As disputas do boxe nos Jogos de Paris 2024 acontecerá entre os dias 27 de julho e 10 de agosto no estádio de Roland Garros e na Arena Paris Norte.