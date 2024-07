Esposa cita apoio familiar em conquista de Robson Conceição

Érica Conceição ao lado das filhas Stephanie e Sofia, que segura a medalha olímpica conquistada nos Jogos do Rio em 2016. - Foto: Lincol Oriaj / Ag. A TARDE

O pugilista baiano Robson Conceição segue fazendo história. "O Brabo" se sagrou campeão mundial de boxe da categoria super-pena (até 58,97kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC) ao derrotar o americano O'Shaquie Foster'. Érica Conceição, esposa do boxeador, aguardava ansiosa a chegada de Robson no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta segunda-feira, 8.

Érica comentou sobre o sentimento diante do feito do marido. Ela destacou a persistência de Robson, que mesmo após três tentativas, conseguiu se sagrar campeão mundial. Hoje aposentada, ela foi a primeira boxeadora brasileira a disputar uma Olimpíada. O fato ocorreu nos Jogos de Londres, em 2012.

"O sentimento agora é só de gratidão mesmo. Agradecer pelo feito que ele conseguiu, foram três tentativas anteriores, três frustrações. Graças a Deus ele é um cara persistente, nunca desiste de nada, realmente. Foi a honra e a glória do Senhor que ele conseguiu", disse Érica ao Portal A TARDE.

A emoção pela conquista de Robson foi grande. Érica Conceição revelou como foi a festa dos amigos e familiares após a decisão dividida da arbitragem, após os 12 assaltos.

"Sim, estávamos juntas, né, eu, minhas filhas, minha tia, minha família, para trazer aquela energia positiva. No momento da vitória, todo mundo comemorou, gritou e jogou para cima", comentou Érica.

Robson Conceição está na história. Ele se tornou o primeiro boxeador brasileiro campeão olímpico e mundial na modalidade. Extasiada, Érica ainda comemorava o feito.

"Já disse várias coisas. Tem que se parabenizar pelo feito, pelo que ele fez, entrou na história. Agora é o primeiro campeão olímpico, campeão mundial e agora é só agradecer mesmo", finalizou.