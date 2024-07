"Momento único em minha vida", destaca Robson Conceição

Robson Conceição durante sua festa de chegada após o título mundial - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Campeão olímpico em 2016, Robson Conceição conquistou mais um grande título na carreira. Neste sábado, 6, o pugilista baiano sagrou-se campeão do Conselho Mundial de Boxe (WBC) na categoria super-pena (até 58,97kg). Nesta segunda-feira, 8, o lutador desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador, e foi recepcionado por familiares, amigos e muitos fãs, que aguardavam ansiosamente a chegada do mais novo detentor do cinturão mundial.

Durante sua chegada, o pugilista falou com a reportagem do Portal A TARDE. Na entrevista, o baiano destacou que este é um momento único na sua carreira: "É um momento muito esperado em minha vida. Poder comemorar junto com minha família, com a equipe e com essa recepção sempre quente aqui em Salvador. É um momento único em minha vida, de muita felicidade".

Ainda durante a conversa, Robson Conceição destacou o fato de integrar o seleto grupo de campeões olímpicos e mundiais de boxe: "É um sentimento de orgulho e muita felicidade".

Por fim, o mais novo campeão mundial ressaltou que na vida dele, nada nunca foi fácil, mas que jamais pensou em desistir. "Eu nunca desisti dos meus objetivos. Quando eu traço algo, eu vou em busca. Não sou muito de fazer promessas, mas quando faço, trato de cumprir. Minhas filhas foram as grandes pivôs das minhas promessas, elas me cobram muito. Muito feliz por esse momento", afirmou.