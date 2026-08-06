A Bahia da educação

Os números jamais falam por si, mesmo quando grandiloquentes, como os do Ideb 2025, implicando na necessidade de uma boa análise qualitativa para compreendê-los. Além da reflexão, podem, no entanto, os algarismos entendidos dentro de um contexto conduzido por uma linha do tempo, inspirar boas razões para celebrar.

Basta verificar o avanço da nota do Ensino Médio da rede estadual, saindo de 3,2 em 2019 para 3,8 em 2025, representando mais uma ineludível evolução estatística. Como ocorre necessariamente em toda verificação de metas, a delimitação temporal serve de chão onde se pode erguer o edifício conceitual da boa nota.

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Uma interpretação plausível permite pintar um cenário de política pública capaz de manter uma direção, ampliar investimentos e buscar resultados consistentes. Trata-se de expressiva virada, tendo como marco zero o ano de 2007, quando a Bahia passou a avançar, de verdade, em estrutura e recursos humanos.

Não restou vestígio da prática nociva de sobreposição de narrativas aos fatos. Em um estado outrora acostumado a notícias irregulares, a sequência progressiva de quatro avaliações dá bem a ideia da importância do guia, no sentido de política séria com o objetivo de fortalecer o ensino.

Os cerca de R$ 20 bilhões investidos entre 2023 e 2026 ajudam a explicar o desempenho, graças à infraestrutura renovada e à valorização dos docentes. O quadro de profissionais foi ampliado, a alimentação escolar não sofreu intervalos e um conjunto de ações incessantes fez florescer a sala de aula.

Os indicadores complementares sustentam a estatística geral: caíram a reprovação e a evasão devido a programas de assistência, transporte e apoio financeiro. Por tudo isso, e mais os próximos números do Ideb, resta a alta probabilidade, respaldada na consciência do futuro, de contínuo desenvolvimento da Bahia pelo êxito da educação.