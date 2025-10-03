A boa vereda da isenção

- Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Além do importante passo para redução das desigualdades, livrando-se o Brasil da vergonha de atraso secular, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil revelou oportunidade de convergência.

A votação por unanimidade, unindo todas as bancadas, com 493 votos, reativou a crença no entendimento, rompendo a inclinação para o ódio, disseminada nos últimos anos com o crescimento da extrema direita.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Podem ter contribuído para a preciosa e inusitada aliança os ecos do movimento das ruas de 21 de setembro e o receio dos conservadores de perderem as cadeiras no próximo pleito, dada a péssima imagem.

Chegou a emocionar os mais sensíveis assistir ao líder petista Lindbergh Farias elogiando o relator do projeto de lei 1087/25, Arthur Lira, e o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Do PT ao PL, servindo ambos de supostos antípodas, toda a Câmara aderiu ao projeto arduamente construído e defendido pela equipe do diligente ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em missão cumprida com louvor.

A conquista histórica é promessa de campanha do presidente Lula, beneficiando mais de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, na perspectiva de uma regra justa, pagando mais tributo os aquinhoados.

O grupo de mais de 140 mil contribuintes pessoas físicas de alta renda passa a entrar com proporcional fração na Receita Federal, em patamar mínimo de 10% a partir de rendimentos de R$ 600 mil.

Dá testemunho de fé o Brasil contemporâneo, numa das recomendações encontradas nos provérbios da Bíblia, capítulo 2, versículo 9: “Então entenderás a justiça, a equidade e a retidão, e todas as boas veredas”. A expectativa, agora, é por nova vitória sem contestação no Senado, seguindo o texto para a aprovação de Lula, partilhando o êxito com o povo, ao praticar o recente lema do governo: “O Brasil é dos brasileiros”.

Que a experiência da reparação possa servir de exemplo perene para os políticos buscarem entenderem-se, sempre tendo em vista o bem do país.