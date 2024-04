A terapia do perdão | A TARDE

Celebração importante do calendário cristão, a Páscoa é marcada em todo o mundo com uma série de rituais e tradições variando de acordo com perfis culturais distintos, mas sua proposta original é convidar a pensar sobre valores.

Justiça, fraternidade, amor, união e esperança são difíceis de definir, quando começamos a tentar unir palavras, na construção de frases, tanto quanto fáceis de sentir, se observamos a partir de práticas cotidianas voltadas para o bem.

No momento de incompreensão transformada em guerras, os mais fortes bombardeando os vulneráveis, como se verifica na Faixa de Gaza, Palestina, massacrada por Israel, é possível defender, uma vez mais, a terapia da renovação.

A crise humanitária está para as 12 vias crucis da tortura de Jesus Cristo, assim como sua superação sustenta o milagre de vencer a morte, ao ter escapado, subindo aos céus, segundo a crença cristã mais fervorosa, chamado por Deus.

É o tempo de escolhermos defender os crucificados contemporâneos, compartilhando suas dores, solidários a quem padece, em vez de voltar a escolher salvar Barrabás, como fez o povo da Galileia em flagrante absurdo, embora ainda ocorra.

As novas tecnologias, sem o desenvolvimento afetivo e inclinação para o debate ético, ou como queremos combinar a vida, têm contribuído com a inclinação de parte da humanidade contaminada pelo mal.

Cancelamentos de pessoas queridas, filhos rejeitando pais, amores se liquefazendo em potes de ódio, e campanhas baseadas em mentiras, torturando a verdade, agravaram a necessidade de busca pela luz pascoalina.

A exposição de intimidades, antes resguardadas, agravando contextos de recíproca animosidade, vem tendo seu papel nas chamadas “redes sociais”, revelando o despreparo dos usuários, sempre prontos ao dedo em riste virtual.

O chocolate, o símbolo do coelhinho e toda uma série de apelos do comércio são importantes, a fim de garantir o convívio ameno, mas não se pode bloquear a proposta deste domingo: a revolução do perdão defendida pelo Salvador.