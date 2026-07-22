A travessia do mundo

O encerramento das inscrições da 56ª Travessia Mar Grande–Salvador em pouco mais de duas horas após abertas diz muito de uma das provas mais desafiadoras da natação. São 71 anos desde a primeira vez, quando a editoria de esporte de a TARDE topou a ideia do leitor do Alto da Sereia, o aprendiz de eletricista Hylberto Barreto.

Consolidada como internacional, a competição nasceu de uma bravata, publicada na edição de 9 de dezembro de 1954: “Quer fazer a travessia Mar Grande-Salvador?”. Respondem sim, e tão rápido quanto nadam, hoje em dia, atletas do Brasil inteiro e de países como África do Sul e Inglaterra, entre outras nações de tradição em mar.

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A Travessia transcende a disputa: é conhecimento. O trajeto de 12,5 quilômetros entre Mar Grande, na Ilha, e o Porto da Barra exige preparo físico, estratégia e devoção às águas. O limite de 200 atletas obedece a virtude da prudência, verificada no cuidado da operação, envolvendo embarcações, equipes técnicas e monitoramento constante.

Conceitos ajudam a dimensionar a importância da travessia, enquanto a compreensão toma contornos de impressões vivas quando se contam histórias de gente. Larissa Scarano programou alarmes para não perder a inscrição; Renata Ferreira conseguiu na lista de espera; Maria Elizabeth, aos 68 anos, nada pela segunda vez.

Esses relatos revelam o alcance de um certame “mais-que-esporte”, imprimindo digitais, como se tatuasse a biografia dos nadadores com desejos e sonhos. A homenagem a Renato Barros, atleta recordista em número de provas concluídas, adiciona profundidade ao mergulho nas emoções conectadas nesta edição 2026.

Revelada nas páginas do jornal, por pura arte divinatória, depois confirmada, Ana Mar-cela Cunha, heroína olímpica, é uma das abençoadas por Posídon. A contagem regressiva para 29 de novembro já começou, e cada braçada vai atualizar uma história que continua viva — e cada vez mais forte.

Uma nova travessia internacional vem aí para escrever um capítulo especial no livro aberto do desporto na Baía de Todos-os-Santos.