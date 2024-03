Avanço e robustez | A TARDE

Utilizando-se de metáfora comparada ao campo esportivo, faltaria pescoço à Petrobras para dependurar tantas medalhas ao alcançar o emblemático número 13 na quantidade de recordes operacionais que constam em seu balanço financeiro, referente ao exercício de 2023 e divulgado na última sexta-feira.

Fruto da competência de gestão, aliada à vontade de construir um país digno de sua vocação para a grandeza, o resultado tem sua importância ampliada quando considerado o cenário global desafiador, marcado por disputas comerciais e conflitos geopolíticos, com impacto negativo sobre a demanda e o preço internacional do petróleo. O nome disso é superação.

A companhia alcançou lucro líquido anual de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior de sua história, demonstrando resiliência ao atingir desempenho operacional robusto, mesmo após ter enfrentado recente processo de desmonte, por meio da venda de ativos estratégicos e da redução sistemática de investimentos durante a gestão encerrada em 2022.

Em nova e promissora fase, a Petrobras colhe agora os frutos da bem-sucedida estratégia comercial para diesel e gasolina, além da aposta em redução da dívida e na viabilização de quatro novos sistemas de produção. A isso se somaram ganhos em eficiência.

O retorno dado à sociedade também é digno de menção: a empresa pagou

R$ 240 bilhões em tributos à União e demais entes públicos, e lançou significativas seleções de projetos socioambientais e culturais. É preciso aplaudir, por fim, o plano estratégico montado para concretizar, de forma gradual, a transição energética essencial à saúde do planeta.

Desperta novamente a gigante, hoje referência mundial, para a construção de um caminho sólido, que gere valor para acionistas e para a sociedade, com reflexos no desenvolvimento socioeconômico do país. E este é apenas o primeiro ano da nova jornada, como bem destacou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.