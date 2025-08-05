Caneta de peso

A prescrição desses fármacos deverá ser feita em duas vias - Foto: Ilustratativa | Freepik

Ajustar-se a um padrão de suposta beleza, sem demora, livrando-se das “gordurinhas”, sem precisar de sessões de “academia” nem sofrer com o abandono da arte culinária, devido à redução de apetite. Com tantas facilidades, dispensando-se o controle da balança por métodos convencionais, está em expansão acelerada um mercado clandestino de clientes dispostos a adquirir as “canetas de emagrecer”.

A série de reportagens “O Peso da Caneta”, publicada no Portal A TARDE, visita este cenário cheio de nuances, envolvendo o debate moral do uso da ciência, o impacto das tecnologias e o novo e inusitado tipo de tráfico. É possível identificar, na inequívoca carência de valores morais nas escolhas pelo medicamento, um desprezo, não apenas pela própria saúde, mas também pelo bem-estar dos destinatários do remédio, os portadores de diabetes.

O planejamento meticuloso dos assaltos a farmácias sugere a formação de organizações criminosas, atuando os executores do plano em horários de menor movimento, ao anunciarem o objetivo da inconveniente visita. Por volta de 23 horas, finais de semana ou horário de almoço, as duplas avançam sobre os trabalhadores, um deles com um saco de armazenamento e outro armado, responsável pela abordagem criminosa.

Trata-se, portanto, de uma rede formada por quem sai para roubar; seus chefes; e do outro lado, uma clientela ansiosa para satisfazer o desejo de um corpo mais leve, mesmo sem saber se o produto foi bem guardado. Uma pequena mudança de temperatura pode alterar o efeito do produto, com consequências imprevisíveis, pois é preciso caixa térmica e embalagens apropriadas com dispositivos de controle térmico.

Como agravante, engrenagens virtuais de trocas de mensagens formam “feiras” de compra e venda na internet, protegidas por sigilo, sem certeza de a mercadoria ter procedência confiável, não-raro tratar-se de fraude. Infiltrar-se nestes grupos é uma estratégia dos policiais, entre outras, ao investigarem os autores dos ilícitos, em busca do lucro fácil via ilegal prestação de serviço.