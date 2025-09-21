Controvérsia no aeroporto

Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Reprodução / Redes Sociais

De um lado, a inclinação do modelo econômico vigente, sempre em busca de expansão da margem de lucro; de outro, quem viaja de avião e prestadores de serviço, grupo de quem se pretende operar a subtração.

Em meio à disputa de interesses, ressalta a criatividade infinita dos investidores, propondo uma novidade para o aeroporto de Salvador: a cobrança de taxa, tolerando-se 10 minutos para embarcar e desembarcar.

Alguém pode pensar tratar-se de obter dinheiro fácil por tempo de permanência em áreas públicas de chegada e partida: “sucção” direta do bolso dos viajantes em trânsito, motoristas de aplicativos e taxistas.

Reportagem de manchete d’ATARDE de hoje oferece outras versões, a aparentemente mais bonita delas correspondendo ao posicionamento da gestão do aeroporto, defendendo a taxa para “educar” os usuários.

De acordo com este entendimento, o fluxo no meio-fio gera demora e desconforto para quem chega ou vai; com a “dor” da sangria financeira, o pessoal ficaria esperto e diligente para andar rápido com a bagagem.

Sempre há os céticos desconfiando da administração e neste contexto não é diferente: rechaçam a proposta com firmeza por limitar a livre circulação e revelam indignação pelo uso comercial de áreas públicas.

A TARDE teve acesso exclusivo ao parecer da assessoria jurídica do município, destacando ausência de previsão contratual e legal para instalação de cancelas de controle de acesso com fins de tarifação.

Ao defender a cidadania ameaçada, o texto não deixa dúvida da ilegalidade da “exploração econômica de via pública”, referindo-se ao “uso do meio-fio destinado ao embarque e desembarque de passageiros”.

Segue a controvérsia entre quem se diz empenhado com o ordenamento do embarque e desembarque e quem sente o engenho como um tipo genial de furto legalizado. Resta aos órgãos como o Procon fiscalizar a polêmica prática.