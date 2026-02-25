Convergência pela saúde

- Foto: Reprodução/Sesab

A busca do desenvolvimento e o bonito exemplo de amizade entre os povos abrem novos caminhos das relações da Bahia e do Brasil com a Coreia do Sul. O acordo para produção de medicamentos revela a convergência na defesa da vida, em encontro de abraços e afetos entre os países.

A união da Bahiafarma à sul-coreana Samsung Bioepis e à brasileira Bionovis vai viabilizar a chegada de remédios a quem sofre de câncer e doenças raras. A notícia saiu do Fórum Empresarial Coreia-Brasil, em Seul, onde o presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues foram recebidos com honras.

O entrosamento sinalizador da boa vontade dos líderes surte efeito na transferência de tecnologia entre empresas signatárias do auspicioso pacto. Um dos resultados previstos é a fabricação do eculizumabe, medicamento contra enfermidade capaz de provocar graves danos à corrente sanguínea. O Serviço Único de Saúde, mundialmente admirado, vai receber o remédio por preço acessível, favorecendo a aquisição proporcional à demanda.

A visita à Coreia do Sul serviu também para as trocas de boas ideias sobre desafios globais e oportunidades de investimento entre as nações amigas. O modelo sul-coreano, estimulando a expansão tecnológica, na mesma cadência do incentivo à educação, pode contribuir como tática a ser seguida.

Antes de Seul, Jerônimo Rodrigues visitou a Índia, formalizando outras parcerias a fim de criar mais condições de saúde para baianas e baianos. O protocolo prevê quatro medicamentos para oncologia a serem fabricados na Bahia, mediante acordo com a empresa indiana Dr. Reddys.

A articulação internacional permite reconhecer o acerto da política externa, projetando novas conquistas para a Bahia e o Brasil. O êxito das viagens produz a percepção da importância de lutar por um mundo de paz onde todos os povos tenham direito à felicidade.