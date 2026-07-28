Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO

OPINIÃO

Correr ou viver

Confira o Editorial desta terça-feira

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Correr ou viver
Foto: Divulgação | Canva | Banco de Imagens

A ampliação do número de motos, tendo alcançado a Bahia a liderança nacional em aquisição de cotas de consórcio, gera, por causa e efeito, recorde indesejado. As rodovias federais em território baiano registram maior quantitativo de óbitos, enquanto Salvador alcançou a alta de 69% no primeiro semestre.

Utilizado para o ofício de entregador, o veículo de duas rodas tanto é ligeiro como vulnerável, levando a pior o condutor nos casos de colisão contra carros e ônibus. Na passagem pelo dia do motociclista, fica o alerta, no sentido de tentar reduzir os atritos entre grupos sociais envolvidos, a fim de defender a integridade dos jovens expostos aos riscos.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A liberdade de escolher entre a pressa e a segurança no trânsito permanece intacta, embora produza angústia, pois reduzir a velocidade pode representar perder o cliente. Na dúvida entre uma solução conservadora e o arrojo de chegar no tempo exato, o trabalhador se vê pressionado pela necessidade de correr, pois será avaliado.

Do outro lado, plataformas digitais mantêm-se na posição de controladores. Assim crescem as empresas, com mais entregas em menos tempo, garantindo novos pedidos. Quem poderia ajudar fiscalizando o mecanismo desigual acaba, ao contrário, culpabilizando as vítimas já finadas

Peças publicitárias passam a ideia de que os jovens escolhem viver ou morrer, em igualdade de condições, como se não tivessem de lidar com as imposições de prazo. Como agravante, a consulta de endereços e contatos se faz pelo celular, ampliando o risco dos microempreendedores – fatal arapuca tecnológica.

Ou se encontra meio de propor prazos razoáveis, ou a escalada de óbitos será inevitável, pois ao contratante basta substituir mão-de-obra, restando aos corajosos trocar o sonho de serem autônomos por uma cruz precoce na próxima viagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidentes de Moto Consórcio de Motos entregadores motociclistas segurança no trânsito Vulnerabilidade no Trânsito

Relacionadas

Mais lidas