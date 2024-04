Educação indígena | A TARDE

Sustentar as propostas do Dia dos Povos Indígenas, comemorado hoje, para serem retomadas, a cada aurora, visando reparar injustiças de 524 anos, é uma possibilidade de combate incessante da cidadania engajada de todo o país.

Já passou do tempo, contado em séculos, do apoio incessante às multiculturas, "juntas e misturadas" em mais de 300 nações, cada qual com sua língua e hábitos; jeito de ser e belezas; organizações próprias, social e comunitária.

É categórico o imperativo do estabelecimento de políticas públicas, tomadas como cerne de planejamento sério, competente e solidário, visando reparar o sofrimento dos povos originários, desde a invasão dos corsários europeus.

A educação é um dos itens centrais para alcançar melhor resultado o poder público, como ocorre na Bahia, referência nacional a partir do projeto de lei a fim de reestruturar a carreira da professora e do professor dos novos curumins.

Diante da magnitude da iniciativa, o próprio governador Jerônimo Rodrigues levou, em mãos, à Assembleia Legislativa, a estrutura pensada para inserção no quadro do magistério público do Estado, de braços dados com as aldeias.

O chefe do Executivo, tupinambá do município de Aiquara, no sul da Bahia, informou do ordenamento em cinco classes, acrescentando o avanço de docentes com titulação de licenciatura plena nos cursos de nível superior.

O incentivo vai ajudar na ampliação do número de 700 educadoras e educadores, além do reforço às equipes de coordenadores pedagógicos, resultando, por tabela, em maior interesse do discente.

A expectativa é a de aumentar o número de mais de 7 mil matriculados em escolas estaduais de municípios como Ibotirama, Ilhéus, Buerarema, Pau Brasil, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Banzaê, Glória, Abaré, Rodelas e Paulo Afonso.

Serve, assim, a vontade de vencer dificuldades pentacentenárias, como motor contínuo da gestão do governante aiquarense, com o objetivo de amparar fração vulnerável da população, recuperando a dignidade aviltada.