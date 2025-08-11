Jovens jornalistas

Edição de 2024 revelou novos talentos - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Unir o viço juvenil às revelações das primeiras letras da nova "safra" humana, em defesa dos princípios civilizatórios, é a proposta da recém-lançada edição 2025 do Concurso Cultural Jovem Jornalista, abertas as inscrições até 10 de outubro.

Neste 11 de agosto, quando se comemora o Dia do Estudante, o convite é ressignificado como oportunidade de aproximação ao ofício do qual depende o mundo diante das ameaças de disseminação de conteúdos falsos, as "fake news", armas de guerra simbólica de totalitarismos.

Serve mais uma vez a iniciativa como incentivo ao ensino-aprendizagem nas redes públicas, aceitando-se as inscrições dos estudantes de estabelecimentos parceiros do programa A TARDE Educação. A eles são dadas voz e vez para desenvolverem a criatividade e o protagonismo.

O pensamento crítico, nesta perspectiva, é outra qualidade necessária à produção do bom texto, da “tirinha” inusitada ou do vídeo instigante, valendo-se da inovação de ideias para repelir a estagnação de se insistir em versões particulares e improváveis.

Para quem vai se aventurar no universo das primeiras pautas, ficam as dicas do Grupo Comunicacional com histórico de 113 anos: observação, pesquisa, afinidade e comprometimento com a produção de conteúdos de iniludível contribuição social.

Candidatas e candidatos terão acesso aos fundamentos com os quais se pode separar uma notícia relevante de outros milhões de fatos banais: a veracidade, a atualidade, a importância, o interesse e o inusitado.

No momento da produção, não se deve esquecer de verificar a objetividade, a precisão, a síntese, escolhendo-se palavras mais simples, aplicando poder de empatia - capacidade de colocar-se no lugar de quem recebe a mensagem.

Revelam-se, assim, ao final do certame, as referências de conteúdos autorais, com o "jovem jornalista" mais evidente e lúcido nele mesmo, momento sublime no qual cada jovem sonha e constrói o seu futuro, e onde o amadurecimento pode ser colhido pelo olhar e afetos do público em geral.