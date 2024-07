- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Reforçar a campanha internacional com a finalidade de combater o tráfico de pessoas é iniciativa necessária ao poder público, quando se defende o bem comum, a exemplo da firme participação do governo do Estado.

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos revelou plena adesão ao movimento denominado “Julho Coração Azul” com objetivo de coibir tamanho absurdo de se fazer negócio com gente, em flagrante perfeito de imoralidade.

Está previsto para hoje, às 10 horas, na Sala de Atos da Governadoria, o início da agenda planejada pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com fins de oitiva das denúncias e prática de ações visando debelar o mal.

A prevenção, como primeiro passo, alcança não apenas bairros da capital, mas também os municípios do interior, por meio de recursos digitais, viabilizando instantaneidade, armazenamento de dados e circulação rápida de informações.

A maior abrangência deve-se ao fato de terem aumentado os resgates de cidadãos e cidadãs aliciadas para superexploração, com registro simultâneo de condições análogas à escravidão em Salvador e cidades do Oeste e Sudoeste.

Além do mutirão digital com engajamento pleno por meio de redes sociais, as mensagens de alerta serão levadas a praças esportivas, estações de metrô e outros pontos de grande fluxo, visando conscientizar sobre as armadilhas.

Segue, assim, a Bahia a trilha aberta pela Organização das Nações Unidas, ao solicitar o empenho de todas as filiadas, junto a suas instituições representativas, tomando por referência o mês inaugural do segundo semestre.

Instituições públicas e organizações da sociedade civil devem unir-se para buscar os métodos eficientes e razoáveis, tendo por meta evitar o crime repugnante de ludibriar vítimas inocentes com falsas promessas de emprego.

No auge da mobilização, após seminário promovido em parceria com o município de Lauro de Freitas, será lançado, no dia 30, o Plano Nacional de luta contra os traficantes, na data reservada mundialmente para tratar do ilícito.