O assédio dos inocentes | A TARDE

É dever da coletividade, destacando-se as famílias, o combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil, buscando articularem-se às entidades do Estado, além das escolas e instituições de toda a sociedade civil brasileira.

Antes de esta diretriz constar no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na dimensão da legalidade, o tema é particular de cada contexto, produzindo a imposição ética de se combinar – e cumprir – como queremos o Brasil do futuro.

Dentro de cada célula integrante do grande corpo social habita a consciência, por meio da qual a educação e o aceite dos valores morais podem ajudar a evitar a nudez dos corpos de quem muitas vezes nem faz ideia da agressão.

O incentivo às denúncias e a união dos verbos vigiar e punir, como desdobramentos da manchete de A TARDE, na edição de ontem, ganham tônus no sábado próximo, com o Dia Nacional dedicado ao assunto, no âmbito da campanha “Maio Laranja”.

Os números causam espanto se a pessoa ainda não vê nestas ofensivas uma banalização do mal, beirando ao recorde de 72 mil novas denúncias de imagens obscenas viajando nas infovias ao longo de 2023, aumentando 77% em relação a 2002.

O eufemismo “inteligência artificial” é tido como o crime perfeito, pois não se vê nem cicatriz, mesmo em casos de assimetria e supressão de manchas na pele, ampliando a defesa dos possíveis autores no âmbito do Poder Judiciário.

Lições de mercadologia clandestina, visando o melhor resultado, produziram um outro estimulante do mau costume: o tráfico atacadista virtual de pacotes de fotos de púberes em pose de “lacração”, como gostam de dizer os adeptos.

Outro item relevante, agindo como fiel da balança de infrações cibernéticas, é a redução das equipes de trabalho voltadas para a moderação de conteúdo, depois da escalada de demissões como forma de desmonte.

Parlamentares comprometidos com a cidadania precisam servir de referência a congressistas dispostos a debater boas práticas de uso da tecnologia para derrotar a torpeza de caráter.

