O poder de votar

Não deixe para a última hora: Saiba onde e como regularizar seu título de eleitor esta semana - Foto: Divulgação | TRE-TO

Quem faz questão de participar de mais uma rodada eleitoral destes 40 anos de redemocratização, precisa cuidar para estar regularizado a fim de votar. O último dia para regularizar o título é 6 de maio – até lá o Tribunal Regional Eleitoral organizou esquema especial de atendimento em regime de plantão.

Como se sabe, por algum motivo consolidou-se entre brasileiras e brasileiros, uma comodidade de deixar para últimas horas quando, enfim, se resolve decidir agir. Longe de querer alterar este traço comportamental típico e sedimentado, o TRE resolveu ajudar multidões de cidadãos mais tranquilos da capital e interior.

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A primeira medida consiste em abrir a Central de Atendimento ao Público no feriado, dia primeiro, e no sábado dia 2, além de toda esta semana útil. O horário das 8h ao meio-dia é o mesmo dos cartórios eleitorais, permitindo resolver pendências, entre as quais, a emissão da primeira via do título.

Também estarão disponíveis os serviços de atualização cadastral, mudança de domicílio eleitoral e regularização da situação junto à Justiça Eleitoral. E mais: no portfólio tem coleta biométrica, revisão de dados e alteração do local de votação, conforme a demanda do cidadão elevado ao perfil de freguês.

O célebre ditado, portanto, ganha uma leve adaptação: o eleitor tem (quase) sempre razão, exceto em situações nas quais possa ferir os regulamentos. O objetivo converge para a produção de mais uma festa da democracia, hábito para o qual o povo revela inequívoca vocação, na luta por se autodeterminar.

Embora obrigatório no Brasil e seja punida a ausência no pleito com uma multa equivalente a um troco de pão, o voto tem valor reconhecido como boa opção. A democracia é sempre fortemente questionada quando se percebe políticos eleitos para benefício de seus interesses particulares e de seu grupo social.

Trata-se de um regime imperfeito, afinal é uma invenção de mortais, todavia permite momentos como o do pleito de outubro, quando o poder, mais uma vez, vai emanar do povo.