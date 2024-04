Proteção permanente | A TARDE

Uma notícia boa em meados do Mês da Mulher refere-se à proteção permanente, aumentando a sensação de segurança, em nova iniciativa de combate à violência, reunindo nove ministérios para realizar 73 medidas inéditas.

O investimento de R$ 2,5 bilhões se justifica, dada a emergência de colocar em prática o Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, em enfrentamento à misoginia no sentido de promover a igualdade no #BrasilporElas.

O objetivo de prevenir homicídios de mulheres por questão de gênero combina bem com a garantia dos direitos e do acesso à justiça para todas quantas se encontrem sob contexto de ameaça, incluindo familiares.

A ministra Cida Gonçalves subiu o tom da narrativa, ao chamar pelo nome corrreto ("fascismo") correspondente às dificuldades dos anos entre 2019 e 2022, quando o Brasil permitiu-se capturar pelo ódio, característica do abjeto ideário.

Durante a solenidade de lançamento, ela lembrou corpos, vidas e conquistas jogadas fora; em viés contrário, defendeu a união e a reconstrução de costumes, valores, comportamentos, esperança e dignidade por parte do povo brasileiro.

Já a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, convocou toda a população para reverter todas as formas de agressão contra mulheres e meninas, destacando o impacto do racismo, ao reunir as pautas de gênero e etnia em uma só direção.

Lembrando o fato de serem as pretas as principais vítimas, a irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada e símbolo da luta por uma pátria livre, referiu a “mãe gentil” do Hino Nacional à ancestralidade oprimida.

Também estiveram representadas as indígenas, com a secretária nacional de Gestão Ambiental, Ceiça Pitaguary, para quem o incentivo a iniciativas socioeconômicas contribui para reduzir a opressão.

O encontro das principais lideranças feministas passou mensagem em coro, na perspectiva cada dia mais crível de um país no qual o convívio possa tornar-se ameno, com a punição de todos quantos duvidem desta disposição para a vitória.