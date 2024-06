Racistas na cadeia

- Foto: FASSBENDER / AFP

A vitória histórica, dentro da luta mundial contra o racismo, representada na condenação de três culpados pelos ataques contra Vini Jr., representa alento na luta interna do Brasil no enfrentamento das desigualdades de viés étnico.

O atacante do Real Madri, candidato a ganhar a Bola de Ouro, como melhor jogador do planeta, destacou o fato de passar da condição de vítima a algoz, mantendo o tom da narrativa de inconformismo diante das ofensas insanas.

A decisão do poder judiciário de Espanha repercutiu positivamente, desde a cidadania engajada à secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, hoje liderada pelo jornalista baiano Yuri Silva.

Todas e todos quantas lutam por livrar-se da chaga da discriminação comemoram o “golaço de placa”, como se diz no jargão do futebol, um lance de rara beleza, em expressão inspirada no legado artístico do preto Pelé.

A alegria espalhou-se após a entidade organizadora do esporte na Espanha, chamada “LaLiga”, publicar nota oficial relacionada aos gestos racistas verificados no estádio de Mestalla, em Valencia, no dia 21 de maio de 2023.

Mesmo presenciada por milhares de pessoas na praça esportiva, e milhões em todo o mundo, graças à internet, nada havia ocorrido contra os abestados, bem como em 19 outras ocorrências, ainda em impunidade, apesar das evidências.

A revolta levou a Seleção Brasileira a reposicionar-se como um símbolo de cidadania e civilização, ao liderar um movimento, vestindo-se os jogadores com camisas pretas, antes de amistoso contra os espanhóis, em março deste ano.

Serão oito meses de cadeia para os criminosos, produzindo na ministra Anielle Franco, a sensação de “passo robusto”, além de incentivo para o governo federal seguir investindo em novas políticas públicas antirracistas.

O crime, conforme a lei espanhola, é o de agressão à integridade moral com agravante de "motivos raciais", em sentença inédita exarada pelos magistrados do país europeu protagonista de invasões em grande parte da América.