Petrobras anuncia investimento de R$ 3,5 bi na Bahia | A TARDE

Em discurso realizado durante cerimonia, em Salvador, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates , reforçou sua promessa feita durante primeira passagem pela capital baiana, e anunciou investimentos de R$ 3,5 bilhões no estado nos próximos anos, a perfuração de 35 poços e a inauguração do polo da Universidade Petrobras na Torre Pituba, na capital baiana, marcada para esta quarta-feira, 11.



Na ocasião, Prates reafirmou o compromisso de fortalecer a atuação regional da Petrobras, tanto na produção, quanto em outras atividades, a exemplo da Gerência de Comunicação Digital que ficará em Salvador. “Como disse antes, a Petrobras fica na Bahia. Ampliaremos os investimentos regionais em patrocínios culturais, sociais e ambientais, seguiremos produzindo petróleo aqui e vamos intensificar pesquisas científicas locais. Vamos não só retomar a Universidade Petrobras na Bahia, como vamos priorizar o retorno das equipes regionais para transformação da realidade local”, garantiu.

No evento, que também teve as presenças da diretoria executiva da Petrobras, do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, do senador Jaques Wagner, entre outras autoridades, o presidente apontou ainda para onde a empresa deve seguir nos próximos anos. “Ainda estamos no primeiro ano de uma gestão que acredita na perenidade da Petrobras e no seu papel como protagonista do desenvolvimento nacional. Nesse caminho, temos o compromisso de conduzir o Brasil à transição para uma matriz energética mais ampla e sustentável”, destacou.

Para ele, a Petrobras chega aos 70 anos com uma missão tão firme quanto em sua fundação. Assim como em 1953, é uma companhia que protagoniza mudanças e transformações fundamentais para a nação. “A sociedade exige, cada vez mais, uma variedade de fontes energéticas que possibilite a redução das emissões de carbono e um equilíbrio ambiental fundamental para o futuro do planeta. O Nordeste tem essa vocação para as energias renováveis, como solar, eólica e de hidrogênio”, concluiu.