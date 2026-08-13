Corpo de estudante morta ficou trancado no quarto do namorado por três dias

O corpo da estudante de Ciências Biológicas Joviana Evelyn Lankovski, de 19 anos, ficou por cerca de três dias dentro do quarto do namorado após ela ser morta em Sangão, no Sul de Santa Catarina. José Gustavo Rabelo, de 21 anos, confessou o crime e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Joviana foi encontrada na segunda-feira, 10, depois que a mãe estranhou o desaparecimento da filha e passou a desconfiar das mensagens enviadas pelo celular da jovem durante o fim de semana. Segundo a investigação, o conteúdo das conversas fez a mulher suspeitar de que não era a estudante quem estava escrevendo.

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Diante da situação, a mãe procurou familiares de José Gustavo e também comunicou o desaparecimento à polícia. O corpo da jovem acabou localizado na residência onde o namorado morava.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, o feminicídio teria ocorrido entre quinta (6) e sexta-feira (7), após uma discussão do casal. A suspeita é de que o desentendimento tenha começado depois que Joviana descobriu que o namorado trocava mensagens com outras mulheres.

A investigação aponta que a estudante foi morta com um golpe conhecido como mata-leão. Quando encontrada, ela estava enrolada em cobertores e apresentava ferimentos no rosto.

Quarto permaneceu trancado

Após o crime, José Gustavo teria mantido o cômodo onde estava o corpo fechado durante todo o fim de semana. A situação só foi revelada aos familiares na manhã de segunda-feira.

Segundo o delegado Murilo Silvério da Cunha, responsável pelas investigações, o suspeito costumava permanecer isolado no quarto quando recebia pessoas na residência.

José Gustavo se apresentou à delegacia e confessou ter matado a estudante. Ele foi preso e passou por audiência de custódia. Na terça-feira, 11, a Justiça de Santa Catarina converteu a prisão do suspeito em preventiva. A medida foi solicitada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Tubarão, durante a audiência de custódia.