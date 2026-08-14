Detentos são internados com drogas no organismo após saída temporária na Bahia

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Dois internos do Conjunto Penal de Lauro de Freitas (CPLF) foram encaminhados para atendimento médico após serem identificados com invólucros contendo drogas no organismo. Os casos aconteceram durante o retorno dos custodiados da saída temporária do Dia dos Pais, na quarta-feira, 12.

As suspeitas foram levantadas durante o procedimento de entrada na unidade, quando o BodyScan apontou alterações nas imagens dos dois internos. Em um dos casos, os materiais foram posteriormente expelidos. No outro, ainda há pacotes no organismo do custodiado.

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BodyScan apontou alterações nos dois casos - Foto: Divulgação

Droga é expelida durante passagem pelo hospital

Um dos internos foi submetido ao procedimento de entrada no CPLF após retornar da saída temporária quando o BodyScan identificou uma alteração em sua imagem. Ele foi separado dos demais e levado para uma cela de triagem, onde permaneceu sob observação da equipe de segurança.

Na manhã seguinte, quinta-feira, 13, uma revista realizada no espaço encontrou dois invólucros com substância análoga à maconha. Os materiais haviam sido expelidos pelo próprio custodiado.

Como existia a possibilidade de outros invólucros permanecerem no organismo, o interno foi levado ao Hospital Menandro de Faria. Depois de passar por exames, ele recebeu alta médica e foi encaminhado para uma delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo interno sofre convulsão

O outro caso também foi identificado na quarta-feira, durante a chegada de um interno que retornava da saída temporária. Mais uma vez, o BodyScan indicou uma alteração na imagem corporal.

Pouco depois, o custodiado começou a apresentar mal-estar e recebeu atendimento médico dentro do complexo penal. Durante o atendimento, ele sofreu uma convulsão.

A equipe de saúde realizou os primeiros socorros e acionou o Samu. O interno foi levado ao Hospital Menandro de Faria, onde expeliu dois invólucros com substância análoga à cocaína.

Exames apontam outros invólucros

Após a expulsão dos dois pacotes, o interno passou por exames de imagem. O procedimento identificou a presença de outros invólucros na parte superior do estômago.

Segundo as informações, o material também pode conter substância análoga à cocaína. Por causa do risco de rompimento dos pacotes e da consequente liberação da droga no organismo, a equipe médica avalia a necessidade de realizar uma cirurgia.

O interno permanece hospitalizado e sob cuidados médicos.