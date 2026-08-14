Integrante do Baralho do Crime é morto após fazer companheira refém em Salvador

Um integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) fez uma companheira de refém e morreu após trocar tiros com policiais durante a Operação Perímetro Zero, na manhã desta sexta-feira, 14, na localidade de Barro Duro, em Salvador.

Allan Rodrigues dos Santos, conhecido como “3 Bond” ou “Sete”, figurava no Baralho do Crime como “3 de Ouro” e era um dos alvos da operação, que busca desarticular uma organização criminosa com atuação em Salvador e na Região Metropolitana.

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Segundo as informações da operação, Allan estava em um dos imóveis onde equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) cumpriam mandados de busca e apreensão. Ao perceber a presença dos policiais, ele teria feito uma companheira de refém e recebido a equipe com disparos de arma de fogo.

O suspeito foi atingido durante a ação e socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Foto: Divulgação Ascom-PCBA

Acampamentos e armas apreendidas

Durante as diligências, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Coordenação de Operações Especiais (CORE) localizaram dois acampamentos em uma área de mata. Conforme as investigações, os locais seriam utilizados por integrantes da organização criminosa liderada por “3 Bond”.

Foto: Divulgação Ascom-PCBA

Na operação, foram apreendidos um fuzil calibre 7,62, dois carregadores de fuzil e uma pistola calibre .40 com seletor de rajada e brasão da Polícia Militar do Espírito Santo. Também foram encontrados cinco carregadores municiados, sendo dois do tipo alongado.

Ao todo, foram apreendidas 143 munições de fuzil calibre 7,62 e 182 munições de calibre .40. As equipes também localizaram porções de maconha do tipo “Wolf”, dinheiro em espécie e um veículo com restrição de roubo.

Foto: Divulgação Ascom-PCBA

Condenações

De acordo com as investigações, Allan Rodrigues dos Santos era apontado como uma das lideranças de uma organização criminosa com atuação em Salvador e na Região Metropolitana. Ele era investigado por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa.

O homem também possuía condenações anteriores: uma pena de 20 anos por homicídio e outra de nove anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Operação Perímetro Zero

A Operação Perímetro Zero mobiliza 150 policiais civis e militares, além de drones e helicóptero. A ação é coordenada pela Polícia Civil, por meio do DENARC, Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Também participam equipes do BOPE, da Superintendência de Inteligência da SSP-BA, da CORE e do Serviço Aeropolicial (SAER).

Deflagrada nas primeiras horas desta sexta-feira, a operação cumpre seis mandados de busca e apreensão e mandados de prisão contra investigados por envolvimento em atividades criminosas.

As investigações apontam que o grupo atuava em áreas como Estrada das Pedreiras, Residencial Coração de Maria, CEASA, Casinhas do CEASA e Novo Horizonte e estaria envolvido em crimes como homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.