Dois trabalhadores esfaqueiam colegas após serem vítimas de bullying

Um funcionário, de 33 anos, da fábrica bombril e um açougueiro, de 48 anos, de um supermercado atacadista esfaquearam colegas de trabalho alegando que eram vítimas de bullying. Os casos aconteceram em São Bernardo do Campo, no último sábado, 1, e em Jundiaí, na última segunda-feira, 3, respectivamente. Ambas as cidades estão localizadas no interior do estado de São Paulo.

No crime da fábrica bombril, o colaborador da empresa causou a morte de três colegas e morreu após ser levado para a carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo. Já no episódio do supermercado, o açougueiro deixou três colegas feridos e foi contido por outros funcionários até a chegada da Polícia Militar (PM).

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Funcionário da Bombril mata três colegas e morre após prisão

O funcionário terceirizado da Bombril, de 33 anos, invadiu a fábrica onde trabalhava, em São Bernardo do Campo, no último sábado, 1, e matou três colegas a facadas. Segundo a investigação da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por um surto após o homem afirmar que sofria bullying no ambiente de trabalho.

De acordo com informações apuradas pela CNN Brasil, o suspeito estava de folga no dia do ataque e foi até a unidade apenas para cometer o crime. Duas vítimas foram surpreendidas dentro da fábrica e uma terceira acabou também esfaqueada ao tentar impedir as agressões.

Após ser preso, o homem morreu na carceragem do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. As circunstâncias da morte ainda são investigadas pela Corregedoria da Polícia Civil.

Em nota, a Bombril lamentou a morte dos funcionários, informou que presta assistência às famílias e afirmou colaborar com as investigações.

Açougueiro fere três colegas e diz que sofria provocações

Outro caso semelhante foi registrado dois dias depois, na segunda-feira, 3, em um supermercado atacadista de Jundiaí. Um açougueiro, de 48 anos, esfaqueou três colegas de trabalho e afirmou à Polícia Militar que sofria bullying constante no ambiente profissional.

Segundo a investigação, o homem atacou inicialmente um colega do setor de açougue com golpes de faca no rosto. Em seguida, feriu outro funcionário que tentou conter a briga e atingiu uma terceira vítima durante a confusão. Aos policiais, ele declarou que pretendia esfaquear o maior número possível de pessoas.

Os próprios funcionários conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da PM. Ele foi preso em flagrante e o caso segue sob investigação.

Em nota, a rede Assaí Atacadista informou que os trabalhadores feridos receberam atendimento médico, passam bem e que a empresa presta assistência às vítimas, além de colaborar com as autoridades.