POLÍCIA
Dois trabalhadores esfaqueiam colegas após serem vítimas de bullying
Ambos os crimes aconteceram no interior de São Paulo nos três primeiros dias do mês
Um funcionário, de 33 anos, da fábrica bombril e um açougueiro, de 48 anos, de um supermercado atacadista esfaquearam colegas de trabalho alegando que eram vítimas de bullying. Os casos aconteceram em São Bernardo do Campo, no último sábado, 1, e em Jundiaí, na última segunda-feira, 3, respectivamente. Ambas as cidades estão localizadas no interior do estado de São Paulo.
No crime da fábrica bombril, o colaborador da empresa causou a morte de três colegas e morreu após ser levado para a carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo. Já no episódio do supermercado, o açougueiro deixou três colegas feridos e foi contido por outros funcionários até a chegada da Polícia Militar (PM).
Funcionário da Bombril mata três colegas e morre após prisão
O funcionário terceirizado da Bombril, de 33 anos, invadiu a fábrica onde trabalhava, em São Bernardo do Campo, no último sábado, 1, e matou três colegas a facadas. Segundo a investigação da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por um surto após o homem afirmar que sofria bullying no ambiente de trabalho.
De acordo com informações apuradas pela CNN Brasil, o suspeito estava de folga no dia do ataque e foi até a unidade apenas para cometer o crime. Duas vítimas foram surpreendidas dentro da fábrica e uma terceira acabou também esfaqueada ao tentar impedir as agressões.
Após ser preso, o homem morreu na carceragem do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. As circunstâncias da morte ainda são investigadas pela Corregedoria da Polícia Civil.
Em nota, a Bombril lamentou a morte dos funcionários, informou que presta assistência às famílias e afirmou colaborar com as investigações.
Açougueiro fere três colegas e diz que sofria provocações
Outro caso semelhante foi registrado dois dias depois, na segunda-feira, 3, em um supermercado atacadista de Jundiaí. Um açougueiro, de 48 anos, esfaqueou três colegas de trabalho e afirmou à Polícia Militar que sofria bullying constante no ambiente profissional.
Segundo a investigação, o homem atacou inicialmente um colega do setor de açougue com golpes de faca no rosto. Em seguida, feriu outro funcionário que tentou conter a briga e atingiu uma terceira vítima durante a confusão. Aos policiais, ele declarou que pretendia esfaquear o maior número possível de pessoas.
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Os próprios funcionários conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da PM. Ele foi preso em flagrante e o caso segue sob investigação.
Em nota, a rede Assaí Atacadista informou que os trabalhadores feridos receberam atendimento médico, passam bem e que a empresa presta assistência às vítimas, além de colaborar com as autoridades.