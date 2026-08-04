Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é condenado a pagar R$ 36 mil por divulgar imagens íntimas de ex na Bahia

Ele também recebeu pena de dois anos de reclusão

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homem é condenado a pagar R$ 36 mil por divulgar imagens íntimas de ex na Bahia
Foto: Imagem gerada IA

Um homem foi condenado pela Justiça da Bahia a pagar R$ 36 mil em indenização por danos morais após divulgar fotos e vídeos íntimos da ex-companheira sem o consentimento dela, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Além da reparação financeira, ele também recebeu pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais cinco meses e sete dias de detenção por descumprir uma medida protetiva.

A decisão foi proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães durante julgamento realizado na última sexta-feira, 31, no âmbito do Mutirão de Audiências Criminais da comarca.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em 16 de agosto de 2023, quando o réu, identificado como Elessandro Araújo Matos, descumpriu uma decisão judicial que concedia medidas protetivas de urgência à ex-companheira. Na mesma ocasião, ele compartilhou, por meio de um aplicativo de mensagens, fotos e vídeos contendo cenas de nudez da vítima, sem autorização.

Na sentença, o juiz Rodrigo Souza Britto ressaltou a gravidade da prática e os impactos da exposição indevida.

"A divulgação não consentida de material íntimo no âmbito das relações afetivas constitui modalidade grave de violência de gênero, afetando a dignidade sexual e a intimidade da mulher", afirmou o magistrado.

Leia Também:

OPERAÇÃO VENDETTA

PM e monitor de presídio são presos por assassinato de advogada na Bahia
PM e monitor de presídio são presos por assassinato de advogada na Bahia imagem

IMPRÓPRIO PARA CONSUMO

Vigilância Sanitária apreende mais de 3 mil produtos vencidos na Bahia
Vigilância Sanitária apreende mais de 3 mil produtos vencidos na Bahia imagem

TENTATIVA FEMINICÍDIO

Vereador de cidade baiana volta à Câmara após nove meses afastado
Vereador de cidade baiana volta à Câmara após nove meses afastado imagem

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o valor da indenização busca reparar os danos morais causados à vítima pela divulgação do conteúdo íntimo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Justiça da Bahia Luís Eduardo Magalhães Ministério Público

Relacionadas

Mais lidas