Vereador de cidade baiana volta à Câmara após nove meses afastado

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O vereador de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, Edvan de Jesus Santos (União Brasil), mais conhecido como Morão, voltou a ocupar uma das cadeiras da Câmara Municipal, nesta segunda-feira, 3, após ficar mais de dez meses afastado das atividades políticas em razão de processos judiciais e de uma licença por questão de saúde.

O retorno foi efetivado depois de Morão conseguir na Justiça a revogação da prisão e protocolou na Câmara documentos necessários para a retomada das funções.

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O edil responde a investigações por episódios de violência doméstica contra a ex-companheira. Em paralelo aos processos criminais, ele também apresentou um atestado relacionado à saúde mental, permanecendo licenciado durante parte do período em que esteve fora do Legislativo.

Durante este período, a Câmara analisou um procedimento que poderia resultar na cassação do mandato dele. No entanto, com regularização da situação administrativa, ele voltou a ocupar a cadeira para a qual foi eleito.

Antes da oficialização do retorno, o presidente da Casa, Dr. Caique, afirmou que Morão continuava sendo o titular do mandato, mas esclareceu que a reassunção dependeria da apresentação formal do pedido e da documentação exigida pelo Legislativo.

Em 2025, Morão foi preso duas vezes. A primeira ocorreu em março, por suspeita de tentativa de feminicídio contra a então companheira. Ele foi preso 19 dias depois na Ilha de Boipeba, após ser considerado foragido.

A segunda prisão aconteceu em outubro, em uma clínica de saúde mental em Salvador, depois de uma nova decisão judicial motivada por um suposto descumprimento de medidas protetivas e outra por denúncia de violência doméstica. As informações são do Blog do Valente.