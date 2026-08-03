Vigilância Sanitária apreende mais de 3 mil produtos vencidos na Bahia

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Uma operação da Vigilância Sanitária Municipal (Visa) resultou na apreensão de milhares de produtos alimentícios com prazo de validade vencido, na manhã desta segunda-feira, 3, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação foi realizada no bairro Brasil, após denúncias encaminhadas ao órgão de fiscalização.

Durante a inspeção, os agente encontraram grande quantidade de alimentos e bebidas impróprios para consumo. Foram apreendidas mais de mil barras de chocolate, além de refrigerantes e cervejas, totalizando mais de 3 mil unidades recolhidas.

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De acordo com o coordenador da Visa, Maico Mares, as denúncias da população têm aumentado de forma expressiva neste ano. "Temos recebido muitas denúncias ao longo deste ano.

Inclusive, este ano já supera todos os anteriores em relação ao número de denúncias. Dentro das nossas possibilidades, buscamos atender essas demandas e hoje nos deparamos com uma situação bem complicada", afirmou ele.

Todo o material apreendido foi encaminhando à sede da Vigilância Sanitária onde permanece custodiado até a conclusão do processo administrativo. Os responsáveis pelo depósito deverão prestar esclarecimentos sobre a origem e a destinação dos produtos encontrados durante a fiscalização.

Ainda segundo Mares, a quantidade de mercadorias vencidas chamou a atenção da equipe.

"O proprietário terá que explicar onde está adquirindo esses produtos. Precisamos de mais informações sobre toda essa situação. É uma quantidade muito grande", ressaltou.

A Vigilância Sanitária reforçou que denúncias da população são fundamentais para identificar irregularidades e evitar que produtos impróprios para o consumo cheguem aos estabelecimentos comerciais, contribuindo para a proteção da saúde pública. As informações são do Blog do Marcelo.