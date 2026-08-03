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VIOLÊNCIA FAMILIAR

Bisneto é condenado por matar bisavó de 78 anos a facadas na Bahia

Tribunal do Júri condena réu por homicídio triplamente qualificado cometido em 2021

Andrêzza Moura
Por
Idosa foi morta dentro de casa
Idosa foi morta dentro de casa - Foto: Rerodução

Mais de cinco anos após o homicídio que chocou a cidade de Euclides da Cunha, na região nordeste da Bahia, o Tribunal do Juri da comarca condenou Devid Costa Ribeiro, 24 anos, pela morte da bisavó, Anita da Costa da Silva, 78.

A idosa foi assassinada a facadas, na noite do dia 1º de fevereiro de 2021, no povoado de Madeira, próximo ao Distrito de Murity.

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O julgamento foi realizado na última quarta-feira, 29 de julho. A acusação foi apresentada pelos motores de Justiça Sabrina Rigaud e Davi Galo.

Durante a sessão, os jurados concluíram que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impediu qualquer possiblidade de defesa da vítima.

A condição de idosa e a violência empregada na execução do homicídio também foram consideradas na dosimetria da pena.

De com informações contidas no processo, a senhora foi esfaqueada dentro de casa, onde morava com o bisneto. Era ela quem o mantinha financeiramente e garantia moradia e alimentação.

À época do crime, Devid, que tinha 19 anos, foi localizado e preso no dia seguinte em Banzaê, município vizinho a Euclides da Cunha.

Com a decisão judicial, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado e vai responder a pena em regime fechado.

A acusação foi apresentada pelos promotores de Justiça Sabrina Rigaud e Davi Galo. Durante a sessão, os jurados concluíram que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impediu qualquer possibilidade de defesa da vítima.

A condição de idosa e a violência utilizada na execução do homicídio também foram consideradas na dosimetria da pena.

De acordo com o processo, Anita da Costa Silva foi atacada com golpes de faca dentro da casa onde morava. Conforme a denúncia, a idosa acolhia o bisneto em sua residência, garantindo moradia, alimentação e cuidados.

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O assassinato ocorreu em 1º de fevereiro de 2021. Na ocasião, o caso ganhou repercussão regional e Devid Costa Ribeiro, então com 19 anos, foi localizado e preso no dia seguinte na zona rural da cidade de Banzaê, município vizinho a Euclides da Cunha.

Com a decisão do Tribunal do Júri, o acusado foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado e cumprirá a pena em regime fechado.

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banzaê Euclides da Cunha HOMICÍDIO

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