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BAHIA

Homem que se masturbou em academia é indiciado por importunação sexual

Pedro Henrique Sales, de 21 anos, segue preso desde o dia 24 de julho

Leilane Teixeira
Por
Pedro Henrique
Pedro Henrique - Foto: Reprodução

O estudante de Educação Física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, que foi filmado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio, em Feira de Santana, foi indiciado por importunação sexual.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira, 3. O inquérito do caso foi concluído na última sexta-feira, 31. Agora, cabe ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) decidir se vai ou não oferecer denúncia contra o investigado à Justiça.

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Pedro Henrique Sales, de 21 anos, segue preso desde o dia 24 de julho. Ele teve um mandado de prisão preventiva cumprido, que foi mantido após audiência de custódia. O caso tramita sob segredo de Justiça.

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Relembre crime

A importunação sexual aconteceu no dia 19 de julho. O estudante de educação física tentou evitar provas, virando a câmera de segurança da academia para a parede, mas foi filmado pela vítima, que estava gravando o treino com seu celular.

A mulher, que preferiu não se identificar, disse que só se deu conta da ação do investigado ao assistir ao vídeo. “Fiquei apenas quatro minutos na esteira”, relatou.

No mesmo dia da prisão do investigado, moradores do condomínio onde ocorreu o crime aprovaram, em assembleia, a exclusão dele do residencial e autorizaram o ajuizamento de uma ação judicial para efetivar a medida. Também foi aberta uma apuração administrativa contra o estudante.

Antes de ser preso, Pedro Henrique Sales estava escondido em uma casa em construção na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Quando foi encontrado, o investigado resistiu à abordagem, tentou escapar por uma área de matagal e arremessou escombros contra os policiais. Em depoimento, ele permaneceu em silêncio.

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Tags

Bahia feira de santana importunação sexual Polícia Civil

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