Vítima de importunação em academia na Bahia revela medo: “não estou segura”

A mulher de 35 anos que denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro da academia do condomínio onde mora, em Feira de Santana, afirmou que ainda tenta lidar com as consequências do episódio. Em relato emocionado, ela contou que, desde o ocorrido, passou a conviver com o medo até mesmo dentro de casa e espera que o responsável seja responsabilizado pela Justiça.

“Essa noite eu não dormi direito, porque tenho a sensação de que não estou segura em lugar nenhum. A gente mora em condomínio achando que tem uma sensação de segurança, mas mulher não está segura em lugar nenhum. A minha casa era um lugar que eu considerava seguro e hoje eu estou com medo.”

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A vítima também disse que espera que o suspeito responda pelo crime.

“Eu espero que ele pague pelo que fez, que ele seja preso.”

A entrevista foi concedida à TV Subaé, afiliada da Rede Bahia em Feira de Santana, e exibida nesta segunda-feira (20). Na conversa, a mulher, que preferiu não se identificar, detalhou pela primeira vez como descobriu que estava sendo alvo da ação do suspeito.

Vídeo revelou o crime

Segundo a moradora do bairro SIM, ela havia deixado o marido e o filho em casa e foi até a academia do condomínio para realizar o treino de rotina. Como costuma produzir conteúdo para as redes sociais, posicionou o celular para gravar os exercícios, sem imaginar que as imagens registrariam o crime.

“Às vezes eu tenho o costume de filmar para postar nas redes sociais. Posicionei o celular na janela, de frente para a esteira. A gente fica de costas para a academia e não vê o que está acontecendo atrás”, relatou.

Ela contou que gravou cerca de dois minutos de vídeo e começou a editar o material ainda na academia. Foi nesse momento que percebeu que um homem aparecia ao fundo se masturbando enquanto a observava.

“Fiquei sem reação, sem saber se eu ia correr ou gritar.”

Assim que identificou a cena, a mulher desligou a esteira, acionou a Polícia Militar e aguardou a chegada da equipe para deixar o local.

“Quando vi a cena, prontamente desliguei a esteira, saí da academia e liguei imediatamente para a Polícia Militar. Fiquei aguardando a chegada da polícia para poder sair”, afirmou.

Suspeito segue sendo procurado

O suspeito foi identificado como Pedro Henrique, de 24 anos, morador do mesmo condomínio. A vítima acredita que ele percebeu que havia sido gravado e fugiu logo após o ocorrido.

“Depois do ocorrido, ele ficou muito inquieto. Eu acho que ele percebeu, porque eu não fiquei muito tempo na academia. Ele saiu pela porta da frente do condomínio e não foi para casa. Saiu fugindo”, disse.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, a vítima já foi ouvida e equipes realizam diligências para localizar o suspeito. Até esta segunda-feira (20), ele ainda não havia sido encontrado.