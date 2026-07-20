Filho de sargento da PM é retirado de bar e executado em cidade da Bahia

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O corpo de Cristian Lisboa Dias, de 37 anos, foi encontrado na manhã de domingo, 19, em uma linha férrea no bairro Urbis I, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Filho de um sargento da Polícia Militar da reserva, ele estava desaparecido desde a noite anterior, quando, segundo testemunhas, foi retirado à força de um bar da região.

De acordo com familiares, Cristian foi visto pela última vez no Refúgio Bar, localizado na Urbis I. Pessoas que estavam no estabelecimento relataram que ele foi levado do local por indivíduos ainda não identificados. Após o desaparecimento, a família iniciou buscas, mas só voltou a ter notícias quando o corpo foi localizado.

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A principal suspeita levantada pelos parentes é de que o crime possa estar relacionado a dívidas envolvendo o uso de drogas. Cristian era usuário de entorpecentes, conforme informou a família. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada pelas autoridades e faz parte das linhas de investigação.

Corpo foi encontrado durante rondas

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 26º Batalhão realizava rondas na manhã de domingo quando encontrou o corpo de um homem na linha férrea, no bairro Urbis I. Inicialmente, a vítima não havia sido identificada.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. A corporação informou que, até o momento, não há informações sobre autoria, motivação ou as circunstâncias do homicídio.

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que busca esclarecer como Cristian foi morto, identificar os responsáveis e entender de que forma o corpo foi deixado na linha do trem.

O sepultamento da vítima ocorre nesta segunda-feira, 20, no Cemitério Recanto da Saudade, em Candeias.