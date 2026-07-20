Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Argentinos causam caos no Brasil com brigas e tulmutos após derrota na Copa

Policiais militares utilizaram cassetetes para dispersar os torcedores

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Argentinos causam caos no Brasil com brigas e tulmutos após derrota na Copa
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por episódios de violência em diferentes cidades brasileiras. Após o apito final, torcedores argentinos se envolveram em brigas, depredações e confrontos com policiais militares no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.

Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de argentinos cercando um motociclista. Nas imagens, o homem reage às agressões, derruba um torcedor no asfalto e tem a viseira do capacete quebrada. Em meio ao tumulto, um táxi chega a atingir um dos envolvidos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em outro registro, policiais militares aparecem utilizando cassetetes para dispersar os torcedores e controlar a confusão.

Briga durante transmissão em Búzios

Os confrontos também foram registrados em Búzios, na Região dos Lagos. Brasileiros e argentinos trocaram agressões na Praça Santos Dumont, onde a prefeitura havia instalado um telão para a transmissão da decisão da Copa do Mundo.

A briga envolveu dezenas de pessoas e provocou correria entre moradores e turistas que acompanhavam a partida no local.

Leia Também:

POLÍCIA

Homem é investigado por se masturbar ao ver mulher em esteira na Bahia
Homem é investigado por se masturbar ao ver mulher em esteira na Bahia imagem

VÍDEO

Briga entre brasileiros e argentinos gera caos em famoso destino turístico
Briga entre brasileiros e argentinos gera caos em famoso destino turístico imagem

INVESTIGAÇÃO

Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324
Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324 imagem

Confronto em Balneário Camboriú

Em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, a concentração de torcedores na Avenida Central também terminou em confusão.

Segundo registros, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal precisaram intervir para conter o tumulto. Os agentes utilizaram balas de borracha e spray de pimenta para dispersar a multidão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos ou de pessoas detidas nas ocorrências.

Veja os vídeos:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Argentinos copa do mundo Polícia

Relacionadas

Mais lidas