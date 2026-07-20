POLÍCIA
Argentinos causam caos no Brasil com brigas e tulmutos após derrota na Copa
Policiais militares utilizaram cassetetes para dispersar os torcedores
A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por episódios de violência em diferentes cidades brasileiras. Após o apito final, torcedores argentinos se envolveram em brigas, depredações e confrontos com policiais militares no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.
Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de argentinos cercando um motociclista. Nas imagens, o homem reage às agressões, derruba um torcedor no asfalto e tem a viseira do capacete quebrada. Em meio ao tumulto, um táxi chega a atingir um dos envolvidos.
Em outro registro, policiais militares aparecem utilizando cassetetes para dispersar os torcedores e controlar a confusão.
Briga durante transmissão em Búzios
Os confrontos também foram registrados em Búzios, na Região dos Lagos. Brasileiros e argentinos trocaram agressões na Praça Santos Dumont, onde a prefeitura havia instalado um telão para a transmissão da decisão da Copa do Mundo.
A briga envolveu dezenas de pessoas e provocou correria entre moradores e turistas que acompanhavam a partida no local.
Leia Também:
Confronto em Balneário Camboriú
Em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, a concentração de torcedores na Avenida Central também terminou em confusão.
Segundo registros, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal precisaram intervir para conter o tumulto. Os agentes utilizaram balas de borracha e spray de pimenta para dispersar a multidão.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos ou de pessoas detidas nas ocorrências.
Veja os vídeos:
Os argentinos tomaram um só da Espanha. Mas, aqui em Copacabana, já levaram mais. pic.twitter.com/Y1VVYafuby— Antonio Tabet (@antoniotabet) July 20, 2026
🇧🇷🇦🇷 La policía de Rio De Janeiro le tiró gas pimienta y le pegó a los hinchas Argentinos que estaban en Copacabana.— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 20, 2026
Esto ocurrió después del partido. pic.twitter.com/AdeIZMLUUN