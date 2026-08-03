Adolescente baleado por falsos policiais morre após uma semana internado

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O adolescente Augusto Cruz da Conceição, de 17 anos, morreu no domingo, 2, uma semana após ser baleado durante uma ação praticada por homens que se passavam por policiais civis, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O jovem estava internado no Hospital Geral Menandro de Farias desde o dia 26 de julho, quando ocorreu o crime. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Municipal de Portão, em Lauro de Freitas.

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Além de Augusto, uma jovem também foi atingida por disparos enquanto passava pelo local. Ela recebeu atendimento médico no Hospital Menandro de Farias e já teve alta no mesmo dia.

Relembre o caso

O grupo procurava um veículo com registro de roubo quando efetuou os disparos na Rua Israel F. Pimentel. Policiais militares da 52ª CIPM realizavam rondas na região, ouviram os tiros e conseguiram interceptar o carro utilizado pelos suspeitos, efetuando as prisões.

De acordo com as investigações, cinco homens foram presos em flagrante logo após a ação. Além das prisões, durante a abordagem, foram apreendidas quatro pistolas, um revólver, mais de 70 munições, carregadores alongados, um colete balístico, um cinto tático e distintivos da Polícia Civil.

As investigações indicam que os suspeitos se apresentavam como policiais civis. Os cinco presos também possuem registro como Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs).

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 34ª Delegacia Territorial (DT) de Portão, onde a ocorrência foi registrada.