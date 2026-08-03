Influenciadora com mais de 100 mil seguidores é presa por suspeita de roubos

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A influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, conhecida nas redes sociais como Nick Frazão, foi presa nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela é investigada por, pelo menos, dois roubos registrados na região de São Cristóvão, na Zona Norte da capital fluminense.

Nick Frazão soma mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde também administra um podcast e uma página de entretenimento.

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Segundo a Polícia Civil, equipes do setor de inteligência da 17ª Delegacia de Polícia localizaram a influenciadora em uma casa de luxo no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio.

No imóvel, os agentes encontraram um Hyundai Creta azul, modelo 2022, veículo que, de acordo com as investigações, tem as mesmas características do carro citado em dois inquéritos conduzidos pela unidade.

As investigações tiveram início após uma vítima relatar que contratou um programa sexual na região da Rua Ceará, em São Cristóvão. Conforme o depoimento, a pessoa foi levada para um Hyundai Creta azul e desistiu do encontro ao perceber uma situação diferente da que havia sido combinada.

Ainda segundo o relato, a vítima foi agredida, teve um cordão de ouro avaliado em aproximadamente R$ 14 mil roubado e, em seguida, foi empurrada para fora do veículo.

A Polícia Civil informou que a vítima reconheceu Nick Frazão por fotografia e também identificou o perfil da influenciadora nas redes sociais. Os investigadores apontam ainda semelhanças entre esse caso e outro inquérito em andamento na 17ª DP, que apura roubos na região da Quinta da Boa Vista.

Após a prisão, Nicolly Evangelista do Carmo foi encaminhada para a 17ª DP. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar se ela tem envolvimento em outros crimes com características semelhantes.