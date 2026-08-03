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OPERAÇÃO IMPERIUM MINITATUM

Suspeitos de roubar caminhão com carga de cerveja de R$ 20 mil são presos na Bahia

Crime ocorreu em abril, no bairro de São Caetano

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeitos de roubar caminhão com carga de cerveja de R$ 20 mil são presos na Bahia
Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Quatro suspeitos de envolvimento no roubo de uma carga de cerveja avaliada em cerca de R$ 20 mil foram presos nesta segunda-feira, 3, durante a Operação Imperium Minitatum, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Salvador e na Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em abril, no bairro de São Caetano, em Salvador. Na ocasião, os suspeitos teriam interceptado um caminhão, transferido a carga para outro veículo e levado os funcionários para um local diferente, com o objetivo de dificultar a atuação policial.

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Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão nos bairros de Massaranduba e Ilha Amarela, em Salvador, e no Centro de Camaçari.

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Além das prisões, cinco aparelhos celulares foram apreendidos. Os equipamentos serão encaminhados para perícia, com o objetivo de extrair informações que possam auxiliar no avanço das investigações e na identificação de outros envolvidos.

“O serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, conseguiu identificar os envolvidos nesse crime. Com isso, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva deles e a expedição de mandados de busca e apreensão nos seus endereços. Diante disso, nesta manhã, conseguimos alcançar quatro desses envolvidos, dando cumprimento aos mandados de prisão, bem como sendo dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos seus endereços”, afirmou o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), delegado Lucas Pereira.

A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

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Tags

carga roubada cerveja Polícia Civil Salvador

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