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AGOSTO LILÁS

Delegacia Móvel atenderá mulheres em estações do metrô de Salvador

Polícia Civil oferece registro de ocorrências, orientação e acolhimento especializado

Victoria Isabel
Por
Imagens Ilustrativas
Imagens Ilustrativas - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia vai levar a Delegacia Móvel para estações e terminais doSistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitasdurante o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A iniciativa oferecerá registro de ocorrências, orientações e acolhimento especializado às vítimas em diferentes pontos da capital.

Os atendimentos serão realizados sempre às quartas-feiras, das 8h às 13h:

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  • 5 de agosto – Terminal Acesso Norte;
  • 12 de agosto – Estação Pirajá;
  • 19 de agosto – Terminal Mussurunga;
  • 26 de agosto – Estação da Lapa.

A programação será aberta nesta segunda-feira, 3, com o lançamento da campanha do Vagão Feminino, na Estação Rodoviária do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Desenvolvida em parceria com a CCR Metrô Bahia, a iniciativa tem como objetivo ampliar a segurança das passageiras e conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Além das ações educativas e de atendimento ao público, a Polícia Civil da Bahia realizará a Operação Por Elas, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

A iniciativa mobilizará todos os departamentos da instituição para intensificar a conclusão e a remessa de inquéritos policiais relacionados aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando o compromisso da instituição com a celeridade das investigações e a responsabilização dos autores.

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Para a diretora do DPMCV, delegada Juliana Fontes, embora o Agosto Lilás concentre uma série de ações de conscientização e prevenção, o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade permanente da Polícia Civil da Bahia.

"A campanha reforça esse compromisso contínuo, aproximando a população dos serviços especializados, fortalecendo a rede de proteção às vítimas e incentivando a denúncia como instrumento essencial para romper o ciclo da violência", destacou.

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metrô Polícia Civil Salvador

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