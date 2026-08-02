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QUASE UMA TONELADA

Carga milionária de cocaína que iria para Europa é interceptada no Porto de Salvador

Nove homens suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos em flagrante

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Carga milionária de cocaína que iria para Europa é interceptada no Porto de Salvador
Foto: Divulgação SSP

Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida no Porto de Salvador, na madrugada deste domingo, 2, durante uma operação conjunta das forças de segurança estaduais e federais. Nove homens suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos em flagrante.

Segundo as investigações preliminares, a carga de entorpecentes seria enviada para países da Europa. A apreensão foi resultado de uma operação baseada na doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, estratégia utilizada para identificar e desarticular organizações criminosas.

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Os nove suspeitos foram cercados e presos durante a ação. Agora, as investigações seguem para identificar outros envolvidos e esclarecer toda a logística utilizada para o transporte internacional da droga.

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Operação conjunta

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as forças estaduais já apreenderam cerca de 13 toneladas de drogas em 2026 durante ações de combate ao crime organizado.

A ação foi realizada por equipes da:

  • Polícia Federal (PF);
  • Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME);
  • além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia).
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Tags

polícia federal Porto de Salvador Salvador tráfico de drogas

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