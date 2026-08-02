Carga milionária de cocaína que iria para Europa é interceptada no Porto de Salvador

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Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida no Porto de Salvador, na madrugada deste domingo, 2, durante uma operação conjunta das forças de segurança estaduais e federais. Nove homens suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos em flagrante.

Segundo as investigações preliminares, a carga de entorpecentes seria enviada para países da Europa. A apreensão foi resultado de uma operação baseada na doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, estratégia utilizada para identificar e desarticular organizações criminosas.

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Os nove suspeitos foram cercados e presos durante a ação. Agora, as investigações seguem para identificar outros envolvidos e esclarecer toda a logística utilizada para o transporte internacional da droga.

Operação conjunta

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as forças estaduais já apreenderam cerca de 13 toneladas de drogas em 2026 durante ações de combate ao crime organizado.

A ação foi realizada por equipes da: