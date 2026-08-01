Sturaro exalta policiais após resgate de jovem sequestrado: "Fizeram um trabalho lindo"

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O coronel Humberto Sturaro divulgou um vídeo para parabenizar a atuação dos policiais militares da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na operação que resultou no resgate de um jovem que, segundo as investigações, havia sido sequestrado por integrantes da facção Comando Vermelho (CV), na localidade de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Na gravação, Sturaro destaca a rapidez da resposta da equipe e faz um reconhecimento especial à comandante da unidade, subtenente Patrícia Lima, apontando sua liderança como decisiva para o sucesso da ação.

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Denúncia

De acordo com o coronel, a ocorrência teve início quando a mãe do rapaz procurou a sede da 52ª CIPM para informar o desaparecimento do filho. Segundo ela, o jovem, morador de uma área dominada pela facção Bonde do Maluco (BDM), teria entrado em um território controlado pelo CV e, desde então, não havia mais sido visto.

Após a denúncia, equipes da unidade iniciaram buscas na região. Para Sturaro, a rápida mobilização da tropa foi essencial para preservar a vida da vítima e impedir que ela fosse morta.

Durante o pronunciamento, o coronel também rebateu as críticas direcionadas aos policiais durante a operação. Ele afirmou que as acusações de intolerância religiosa são injustas e reforçou que a única preocupação dos militares era localizar o jovem com vida.

Ao final da mensagem, Sturaro voltou a enaltecer o trabalho da comandante e de todo o efetivo da 52ª CIPM, classificando a operação como um "trabalho lindo" e afirmando que a ação evitou uma tragédia.

O resgate

O resgate aconteceu na manhã de sexta-feira, 31, após uma força-tarefa realizada pela unidade. A mãe da vítima havia procurado a polícia depois de receber imagens do filho durante um suposto "tribunal do crime".

Após ser encontrado, as investigações passaram a considerar a hipótese de que o jovem tenha sido coagido por criminosos a negar o sequestro para evitar represálias depois da libertação.