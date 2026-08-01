Advogados são investigados por fraudes processuais na Bahia

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Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e Feira de Santana durante a Operação Perjúrio, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), neste sábado, 1º.

A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de utilizar documentos falsificados para instruir ações judiciais em larga escala, especialmente em demandas contra instituições financeiras.

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As diligências foram realizadas em endereços residenciais e comerciais vinculados a quatro advogados investigados.

Segundo os elementos reunidos durante a apuração, foram identificados comprovantes de residência falsos, e indícios dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Foram constatadas movimentações financeiras consideradas atípicas, que alcançam aproximadamente R$ 723 milhões entre os anos de 2019 e 2025.

De acordo com o MP-BA, as investigações apontam que o esquema teria operado por meio de uma estrutura articulada envolvendo profissionais da advocacia e empresas dos ramos de consultoria empresarial, cobrança e recuperação de crédito e manutenção de equipamentos eletrônicos.

Conforme a investigação, documentos com informações repetidas e dados com adulteração teriam sido apresentados em centenas de processos distribuídos em diversas comarcas baianas.

Além disso, há indícios da utilização coordenada de boletos bancários emitidos por terceiros, posteriormente empregados como comprovantes de residência em ações judiciais. Também foram encontrados indícios de utilização de procurações e outros documentos cuja autenticidade é objeto de apuração.

Os elementos reunidos também apontam a utilização de mecanismos destinados a dificultar o rastreamento da origem e da destinação dos recursos, circunstâncias que fundamentam a apuração de possível prática de lavagem de dinheiro.

O material apreendido durante a operação será analisado pelo Ministério Público com o objetivo de aprofundar as investigações, identificar a extensão das condutas apuradas e individualizar responsabilidades.