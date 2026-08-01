Jovem de 15 anos é morto na frente da mãe durante invasão à residência na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (1º), após homens armados invadirem a casa onde ele morava, em Feira de Santana. O crime aconteceu por volta das 3h20, na Avenida Eduardo Fróes da Mota, na localidade conhecida como Favela Barrolândia, no bairro Jardim Cruzeiro.

De acordo com a Polícia Civil, quatro suspeitos arrombaram a porta do imóvel e renderam a família. Em seguida, retiraram o adolescente, identificado como Pierre Augusto Silva Barreto, para o quintal da residência, onde efetuaram diversos disparos. O jovem morreu antes da chegada do socorro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mãe da vítima estava na casa no momento da invasão e presenciou parte da ação criminosa. Antes de fugir, os invasores levaram celulares pertencentes ao adolescente e à mãe dele, além de outro aparelho telefônico e uma televisão.

Organização criminosa

As primeiras informações da investigação indicam que os autores do homicídio podem ter ligação com uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia no local e encaminharam o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a autoria e a motivação do crime.