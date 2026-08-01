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VIOLÊNCIA

Homem é preso após agressão brutal e cárcere de companheira de de 74 anos

Suspeito aparece segurando a vítima pelo pescoço e a puxando à força para dentro de um imóvel

Leilane Teixeira
Por
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem de 53 anos foi preso em Capim Grosso, na sexta-feira, 31, suspeito de manter a companheira, de 74 anos, em cárcere privado e submetê-la a agressões físicas. A prisão foi decretada após a Polícia Civil reunir provas que incluem imagens de câmeras de segurança e um laudo pericial.

Nas gravações, o suspeito aparece segurando a vítima pelo pescoço e a puxando à força para dentro de um imóvel. As cenas reforçaram as suspeitas levantadas durante a investigação.

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O caso começou a ser apurado em maio, depois que familiares da idosa, natural de São Paulo, procuraram a polícia ao perceberem que ela havia desaparecido do convívio da família e não mantinha mais contato com os parentes.

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Diligências

Ao longo das diligências, os investigadores identificaram indícios de que a mulher era mantida isolada pelo companheiro. Além das imagens de segurança, um exame de corpo de delito confirmou que a vítima sofreu lesões compatíveis com agressões.

Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou a prisão do suspeito. O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Territorial de Capim Grosso. Após os procedimentos legais, ele permaneceu detido e está à disposição do Poder Judiciário.

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Tags

Bahia capim grosso Polícia Violência contra a mulher

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