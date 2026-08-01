Caso Léo Lanches: secretários se reúnem com família para tratar de investigação

Os secretários da Segurança Pública e de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Marcelo Werner e Felipe Freitas, respectivamente, se reuniram na noite de sexta-feira, 31, com familiares, amigos e advogados de Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo Lanches, vítima de um homicídio no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

O andamento das investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), decisões administrativas da PM e medidas de assistência social aos familiares promovidas pela SJDH foram temas do encontro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Também participaram o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, o delegado-geral de Operações da Polícia Civil, Jorge Figueiredo, o diretor do DHPP, delegado Marcelo Calmon, o corregedor-geral da SSP-BA, Sérgio Mendes, entre outras autoridades.

Na próxima semana, o governo da Bahia construirá, junto com o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos do Ministério Público, um plano de medidas de acolhimento e assistência visando amparar familiares diretos de Léo.

Um canal direto de comunicação entre a família e os órgãos estaduais também foi estabelecido.

Secretários se reúnem com família, amigos e advogados de Léo Lanches - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jerônimo Rodrigues lamenta morte de Léo Lanches

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte de Léo Lanches. Em publicação nas redes sociais, no dia 24 de julho, o chefe do Executivo estadual prestou solidariedade à família da vítima e afirmou que o caso será investigado com rigor.

“Fui informado com pesar sobre a morte de Leonardo Gil Lima, o Léo Lanches, em São Cristóvão, Salvador. Expresso minha solidariedade à família e estou em oração por todos neste momento tão difícil”, escreveu.

O governador informou ainda que a Corregedoria da Polícia Militar e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos já acompanham a família e prestam o apoio necessário.

Policiais afastados

Jerônimo também anunciou que os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades. Segundo ele, as imagens registradas pelas câmeras corporais serão analisadas nas investigações conduzidas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM.

“A apuração será rigorosa. Os fatos precisam ser esclarecidos e os responsáveis devem responder perante a Justiça”, afirmou o governador.

Fui informado com pesar sobre a morte de Leonardo Gil Lima, o Léo Lanches, em São Cristóvão, Salvador. Expresso minha solidariedade à família e estou em oração por todos neste momento tão difícil.



A Corregedoria da PM e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos já estão com a… — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) July 24, 2026

Morte e protesto

Moradores de São Cristóvão realizaram um protesto na noite do último dia 23, após a morte de Léo Lanches. A população fechou a pista e colocou fogo em pneus, interditando uma das vias.

Segundo relatos da população, a comunidade estava sem energia elétrica quando equipes policiais entraram na região para realizar uma operação. Léo foi morto durante a ação. Ainda de acordo com os moradores, ele seria trabalhador e pai de família.

Protesto na porta da CIPM

Revoltados com o caso, moradores seguiram até a sede da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde realizam uma manifestação cobrando esclarecimentos sobre a ocorrência e justiça.