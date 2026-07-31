Suspeito de matar paciente dentro de instituição terapêutica é preso na RMS

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Um homem de 31 anos, investigado pelo homicídio de Leandro Araújo de Andrade, foi preso nesta sexta-feira, 31, em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A captura ocorreu durante a Operação Protetor de Divisas Marítimas, da Polícia Civil da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em abril de 2024, dentro de uma instituição terapêutica onde a vítima e o suspeito estavam internados.

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As investigações apontam que Leandro Araújo de Andrade foi encontrado desacordado no alojamento da unidade e socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a apuração policial, a vítima apresentava lesões na região do pescoço, que teriam sido provocadas pelo investigado.

A prisão

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. A ação foi coordenada por equipes da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari (4ª DH/Camaçari), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Após a captura, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou novos detalhes sobre a motivação do crime. As investigações do caso seguem sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari.