Salvador terá mudanças no trânsito por causa de eventos neste fim de semana (1 e 2/08)

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A realização de eventos em diferentes regiões de Salvador vai provocar mudanças no trânsito da capital baiana neste fim de semana. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as intervenções começam no sábado, 1º e seguem até domingo, 2, com bloqueios, barreiras e alterações temporárias no fluxo de veículos.

Entre os bairros que terão mudanças estão Arraial do Retiro, Marechal Rondon, Cajazeiras X, Cidade Baixa, Barra, Ondina e Pituaçu. A Transalvador informou que haverá sinalização nos locais afetados para orientar motoristas e moradores.

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Parada LGBTQIAPN+ provoca bloqueio no Arraial do Retiro

No sábado, a 10ª Parada LGBTQIAPN+ do Arraial do Retiro vai modificar o trânsito na região. A Rua Soares Filho terá o fluxo de veículos interrompido das 15h às 21h30, no trecho entre a Estação de Metrô Bom Juá e a Unidade de Saúde da Família Antônio Ribeiro Neiva.

A operação contará com barreiras fixas instaladas a partir das 14h em pontos como os cruzamentos da Rua Soares Filho com a Rua da Jaqueira do Carneiro, Rua Bom Juá, Avenida Barros Reis e Avenida Batatinha.

Também serão implantadas barreiras móveis durante o período do evento, com apoio da Guarda Civil Municipal ou da Polícia Militar, em locais como a Avenida Barros Reis, Rua Milton Gomes Costa e Rua Direta do Arraial.

Marechal Rondon terá interdição para Forró Du Pezinho

O bairro de Marechal Rondon terá alterações no trânsito durante os dois dias da 23ª edição do Forró Du Pezinho.

No sábado, a interdição ocorrerá das 19h até 3h do domingo, 2. Já no domingo, o bloqueio será realizado das 14h às 22h.

A mudança será concentrada na Rua Vicente Celestino, na Praça Marechal Rondon, no final de linha do bairro.

Corrida provoca mudanças em Cajazeiras X

Em Cajazeiras X, o evento esportivo “Sim! Bora Correr!” vai causar alterações na manhã de domingo.

A Avenida Assis Valente será interditada para veículos das 5h30 às 8h, no trecho entre a Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery e o Comércio Auto Itagibá.

Barreiras móveis serão instaladas a partir das 5h30 em pontos da Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, Rua Noel Rosa e Avenida Estrada do Coqueiro Grande.

Carreata altera circulação na Cidade Baixa

A Cidade Baixa também terá mudanças no domingo por causa de uma carreata.

A partir das 9h30, o bloqueio do trânsito será realizado de forma progressiva em uma faixa de tráfego ao longo do percurso, que inclui vias como Praça Irmã Dulce, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Largo da Calçada, Avenida Caminho da Areia, Avenida Porto dos Mastros, Largo da Ribeira e Largo da Madragoa.

O evento terá saída e chegada no Santuário Santa Dulce dos Pobres.

Hoka Speed Run muda trânsito na orla de Salvador

A região da orla entre Barra e Pituaçu terá uma operação especial de trânsito no domingo devido à realização da Hoka Speed Run.

O Largo do Farol da Barra será interditado das 4h30 às 9h. No mesmo período, a Avenida Oceânica terá bloqueios progressivos conforme a passagem dos atletas, no trecho entre o Farol da Barra e a Curva da Paciência.

Alguns pontos do percurso terão compartilhamento de faixa com uso de grades e cones instalados pela organização do evento.

Também haverá alterações em trechos da Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo e Rua Odilon Santos.

A Transalvador orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas durante o período de interdição. Para quem segue no sentido Rio Vermelho/Barra, uma das opções indicadas é o trajeto pela Rua Eurycles de Mattos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, Rua N e Rua Professor Sabino Silva.

Já no sentido Ladeira da Barra/Ondina, a orientação é utilizar a Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e Avenida Centenário.