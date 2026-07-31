Arquiteta descobre no velório do marido que ele tinha três amantes em Salvador

Uma arquiteta e engenheira civil descobriu, durante o velório do marido, que ele mantinha ao menos três relacionamentos extraconjugais simultâneos. O caso aconteceu em outubro do ano passado, em Salvador, mas ganhou repercussão nas redes sociais neste mês de julho, após o relato da mulher ultrapassar 300 mil curtidas.

Kaline Macêdo contou que viveu um relacionamento de 12 anos com o companheiro, que morreu aos 41 anos em um acidente de carro. Segundo ela, o homem retornava de uma viagem ao lado de uma das amantes quando sofreu o acidente.

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A revelação das traições começou no próprio velório. Enquanto Kaline lidava com o luto, a mãe dela conversou com uma mulher que dizia estar na cerimônia para se despedir do namorado de uma amiga, com quem ele mantinha um relacionamento havia três anos.

Ao perceber que havia um desencontro nas informações, a mãe da arquiteta passou a observar a movimentação e concluiu que outras mulheres também acreditavam ter um relacionamento exclusivo com o falecido.

"Começaram a prestar atenção no que estava acontecendo naquele velório e descobriram que, além de mim, tinham mais duas viúvas", relatou Kaline em um vídeo publicado nas redes sociais.

Sigilo

Para não agravar o sofrimento da filha naquele momento, a mãe decidiu manter a descoberta em segredo. Cerca de dez dias depois, Kaline começou a receber informações pelas redes sociais e, então, teve a confirmação da história.

Segundo ela, além das duas mulheres que estiveram no velório, o companheiro também se relacionava com uma terceira pessoa. Uma das amantes, conforme o relato, era uma estagiária de 19 anos da empresa onde ele trabalhava.

"Foi aí que ela me contou de tudo que tinha visto no velório. Eu estava em choque. Estava arrasada porque me sentia culpada por ter passado três anos tentando terminar com ele. Foi assim que descobri que ele tinha prazer em enganar mulheres e todas achavam que ele já tinha terminado comigo", afirmou.

Kaline também revelou que a relação já enfrentava problemas havia anos. Segundo ela, tentou colocar fim ao casamento cerca de três anos antes da morte do companheiro, mas afirma que ele não aceitava o término.

"Eu estava exausta da relação, mas ele não permitia. Me seguia, ia atrás de mim, era um caos", contou.