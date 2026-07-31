Frente fria coloca litoral baiano em alerta até segunda-feira (03/08)

O litoral da Bahia deve enfrentar um período de instabilidade climática até a próxima segunda-feira, 3. O alerta foi emitido na manhã desta sexta-feira, 31, pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio da Sala de Situação, que aponta a atuação de um sistema frontal como responsável pela mudança nas condições do tempo.

De acordo com o instituto, a influência desse sistema, caracterizado pela transição entre massas de ar com diferentes níveis de temperatura e umidade, deve favorecer a ocorrência de chuvas em diversas regiões do estado. Estão incluídos no aviso o Litoral Sul, Baixo Sul, Recôncavo, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e a capital baiana.

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A previsão é de céu variando entre parcialmente nublado e nublado, com registro de chuvas persistentes e possibilidade de rajadas de vento de intensidade moderada durante os próximos dias.

O Inema também chama a atenção para os impactos que podem ser provocados pela combinação entre precipitação contínua e ventos mais fortes. Segundo o órgão, há risco de alagamentos localizados e de movimentações de massa, principalmente em áreas consideradas mais vulneráveis, situações que podem ocorrer enquanto o alerta estiver em vigor.

O monitoramento das condições meteorológicas seguirá sendo realizado pela Sala de Situação do Inema, que continuará acompanhando as áreas incluídas no aviso.

Os dados mais recentes da rede de monitoramento mostram que, entre as 9h de quinta-feira, 30 e as 9h desta sexta-feira, 31, o maior acumulado de chuva foi registrado em Candeias, onde choveu 20,1 milímetros. Nos demais pontos monitorados pelo órgão, os volumes ficaram abaixo de 7,4 milímetros.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por meio do número 193.