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Sustentabilidade na Bahia é fortalecida com acordo entre Sedur e Fieb

Iniciativa visa promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável

Luiza Nascimento
Por
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb)
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) - Foto: Divulgação

Um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), visa fortalecer a sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos e inovação na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A formalização ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e contou com a assinatura do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo.

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Órgãos estaduais e municipais se unem na iniciativa, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, com o intuito de:

  • Promover o alinhamento técnico entre as instituições;
  • incentivar soluções para a gestão de resíduos sólidos;
  • fomentar ações de inclusão produtiva.

De acordo com titular da Sedur, Sosthenes Macêdo, a cooperação entre os órgãos públicos é essencial para ampliar a eficiência das ações desenvolvidas na área urbana e ambiental.

"A construção de soluções conjuntas fortalece a gestão pública e amplia nossa capacidade de desenvolver políticas mais eficientes e sustentáveis. A integração entre os municípios e os órgãos envolvidos é fundamental para avançarmos em temas estratégicos para a Região Metropolitana de Salvador", disse Macêdo.

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Qualidade ambiental na Região Metropolitana

A cooperação técnica visa fortalecer o intercâmbio de conhecimentos, o desenvolvimento de projetos integrados e a adoção de soluções inovadoras para a gestão de resíduos sólidos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade ambiental na Região Metropolitana de Salvador.

O acordo reúne:

  • FIEB;
  • Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA);
  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur);
  • Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Camaçari (Sedur /Camaçari);
  • Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Simões Filho (SEMMAS);
  • Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lauro de Freitas (SEMMA).
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb)
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) - Foto: Divulgação
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Tags

Bahia desenvolvimento urbano meio ambiente região metropolitana de salvador sustentabilidade

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