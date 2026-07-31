Sustentabilidade na Bahia é fortalecida com acordo entre Sedur e Fieb

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), visa fortalecer a sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos e inovação na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A formalização ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e contou com a assinatura do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Órgãos estaduais e municipais se unem na iniciativa, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, com o intuito de:

Promover o alinhamento técnico entre as instituições;

incentivar soluções para a gestão de resíduos sólidos;

fomentar ações de inclusão produtiva.

De acordo com titular da Sedur, Sosthenes Macêdo, a cooperação entre os órgãos públicos é essencial para ampliar a eficiência das ações desenvolvidas na área urbana e ambiental.

"A construção de soluções conjuntas fortalece a gestão pública e amplia nossa capacidade de desenvolver políticas mais eficientes e sustentáveis. A integração entre os municípios e os órgãos envolvidos é fundamental para avançarmos em temas estratégicos para a Região Metropolitana de Salvador", disse Macêdo.

Qualidade ambiental na Região Metropolitana

A cooperação técnica visa fortalecer o intercâmbio de conhecimentos, o desenvolvimento de projetos integrados e a adoção de soluções inovadoras para a gestão de resíduos sólidos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade ambiental na Região Metropolitana de Salvador.

O acordo reúne:

FIEB;

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur);

Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Camaçari (Sedur /Camaçari);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Simões Filho (SEMMAS);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lauro de Freitas (SEMMA).