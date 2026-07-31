Câmeras de monitoramento localizam 6 mil criminosos na Bahia

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A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou na noite da última quinta-feira, 30, que as câmeras de monitoramento com Sistema de Reconhecimento Facial alcançou o marco de 6 mil criminosos localizados na Bahia. O número vem sendo contabilizado desde a sua implementação, em 2019.

O último foragido encontrado através do sistema irá responder pelo crime de dívida de pensão alimentícia e foi identificado no município de Ilhéus, litoral sul do estado.

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Utilizado diariamente em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior, o Sistema de Reconhecimento Facial tem reforçado as ações policiais na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. A tecnologia também é empregada em grandes eventos realizados na Bahia, como Carnaval, São João e Réveillon.

Como acontece a captura

A identificação ocorre por meio das câmeras de videomonitoramento que emitem um alerta indicando a presença do suspeito, que possuía mandado de prisão. Após a confirmação da identidade, equipes policiais são acionadas para realizar a abordagem e captura.

Desde a implantação da ferramenta, cerca de 70% dos foragidos localizados eram procurados por crimes como homicídio, roubo, estupro, tráfico de drogas, furto e violência contra a mulher. Os outros 30%, aproximadamente, tinham mandados expedidos por dívida de pensão alimentícia.