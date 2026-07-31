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RECONHECIMENTO FACIAL

Câmeras de monitoramento localizam 6 mil criminosos na Bahia

Último foragido encontrado irá responder pelo crime de dívida de pensão alimentícia

Alice Paulilo
Por
Câmeras com reconhecimento facial alcançam 6.000 foragidos capturados na Bahia
Câmeras com reconhecimento facial alcançam 6.000 foragidos capturados na Bahia - Foto: Luísa Watanabe/Ascom SSP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou na noite da última quinta-feira, 30, que as câmeras de monitoramento com Sistema de Reconhecimento Facial alcançou o marco de 6 mil criminosos localizados na Bahia. O número vem sendo contabilizado desde a sua implementação, em 2019.

O último foragido encontrado através do sistema irá responder pelo crime de dívida de pensão alimentícia e foi identificado no município de Ilhéus, litoral sul do estado.

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Utilizado diariamente em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior, o Sistema de Reconhecimento Facial tem reforçado as ações policiais na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. A tecnologia também é empregada em grandes eventos realizados na Bahia, como Carnaval, São João e Réveillon.

Como acontece a captura

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A identificação ocorre por meio das câmeras de videomonitoramento que emitem um alerta indicando a presença do suspeito, que possuía mandado de prisão. Após a confirmação da identidade, equipes policiais são acionadas para realizar a abordagem e captura.

Desde a implantação da ferramenta, cerca de 70% dos foragidos localizados eram procurados por crimes como homicídio, roubo, estupro, tráfico de drogas, furto e violência contra a mulher. Os outros 30%, aproximadamente, tinham mandados expedidos por dívida de pensão alimentícia.

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Bahia Polícia Reconhecimenro facial

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